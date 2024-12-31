Нові тарифи для "Укренерго" на 2025 рік: що відомо та на що вони вплинуть

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про збільшення тарифу на передачу електроенергії до 686,23 грн/МВт∙год із 2025 року, пише УНН.

Деталі

19 грудня Національна комісія ухвалила рішення підвищити тариф на передачу електричної енергії до 686,23 грн/МВт∙год.

Це перше за чотири роки рішення, яке враховує майже повний обсяг спеціальних обов’язків НЕК "Укренерго", повідомив очільник компанії Олексій Брехт.

Крім того, за його словами, критичне недофінансування тарифів "Укренерго" недоотримала близько 60 млрд гривень, що спричинило заборгованість у майже 40 млрд гривень.

Тариф на послуги передачі для підприємств "зеленої" металургії на 2025 рік становитиме 359,55 грн/МВт∙год. У прогнозі тарифу враховано очікувані обсяги відпуску електроенергії "зеленими" виробниками за механізмом feed-in premium, а також витрати на послуги Joint Allocation Office (JAO). Прогнозований обсяг передачі електроенергії на наступний рік становить 98,652 млн МВт∙год, а частка тарифу на передачу у кінцевій вартості електроенергії для непобутових споживачів може досягати 10%.

Водночас тариф на послуги з диспетчерського управління знижено на 5% порівняно з 2024 роком і встановлено на рівні 98,97 грн/МВт∙год.

Регулятор також затвердив нові тарифи на розподіл електричної енергії.

Довідково

Що важливо, до цього НКРЕКП ще у квітні 2024 планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Але згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня 2024. Тоді прайс-кепи підвищили у вечірні години на 20%, а в окремі години вночі – більш ніж удвічі.

Прайс-кепи, які наразі чинні, діють у таких часових проміжках: з 00:00 до 07:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 07:00 до 11:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, із 17:00 до 23:00 - 9 тис. грн/МВт*год, із 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год.

Мінімальна гранична ціна - 10,00 грн/МВт*год;

Прайс-кепи на балансувальному ринку, як зазначено в травневій постанові: з 00:00 до 07:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год; з 07:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.

У компанії заявляють, що зміна "прайс-кепів" не впливає на вартість електроенергії для населення, втім може призвести до зростання вартості для бізнесу.