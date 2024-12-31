Нові тарифи для "Укренерго" на 2025 рік: що відомо та на що вони вплинуть

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122962 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120977 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124881 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143856 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164775 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144923 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156107 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175337 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221541 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176652 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179499 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162836 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139968 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115495 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 110800 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122962 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115495 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232695 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229502 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35222 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51474 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50976 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87476 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105485 перегляди
Актуальне
Нові тарифи для "Укренерго" на 2025 рік: що відомо та на що вони вплинуть

Нові тарифи для "Укренерго" на 2025 рік: що відомо та на що вони вплинуть

Київ • УНН

 • 23541 перегляди

НКРЕКП затвердила підвищення тарифу на передачу електроенергії до 686,23 грн/МВт∙год з 2025 року. Тариф на диспетчерське управління знижено на 5% до 98,97 грн/МВт∙год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про збільшення тарифу на передачу електроенергії до 686,23 грн/МВт∙год із 2025 року, пише УНН.

Деталі

19 грудня Національна комісія ухвалила рішення підвищити тариф на передачу електричної енергії до 686,23 грн/МВт∙год.

Це перше за чотири роки рішення, яке враховує майже повний обсяг спеціальних обов’язків НЕК "Укренерго", повідомив очільник компанії Олексій Брехт.

Крім того, за його словами, критичне недофінансування тарифів "Укренерго" недоотримала близько 60 млрд гривень, що спричинило заборгованість у майже 40 млрд гривень.

Тариф на послуги передачі для підприємств "зеленої" металургії на 2025 рік становитиме 359,55 грн/МВт∙год. У прогнозі тарифу враховано очікувані обсяги відпуску електроенергії "зеленими" виробниками за механізмом feed-in premium, а також витрати на послуги Joint Allocation Office (JAO). Прогнозований обсяг передачі електроенергії на наступний рік становить 98,652 млн МВт∙год, а частка тарифу на передачу у кінцевій вартості електроенергії для непобутових споживачів може досягати 10%.

Водночас тариф на послуги з диспетчерського управління знижено на 5% порівняно з 2024 роком і встановлено на рівні 98,97 грн/МВт∙год.

Регулятор також затвердив нові тарифи на розподіл електричної енергії.

Довідково

Що важливо, до цього НКРЕКП ще у квітні 2024 планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Але згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня 2024. Тоді прайс-кепи підвищили у вечірні години на 20%, а в окремі години вночі – більш ніж удвічі.

Прайс-кепи, які наразі чинні, діють у таких часових проміжках: з 00:00 до 07:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 07:00 до 11:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, із 17:00 до 23:00 - 9 тис. грн/МВт*год, із 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год.

Мінімальна гранична ціна - 10,00 грн/МВт*год;

Прайс-кепи на балансувальному ринку, як зазначено в травневій постанові: з 00:00 до 07:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год; з 07:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.

У компанії заявляють, що зміна "прайс-кепів" не впливає на вартість електроенергії для населення, втім може призвести до зростання вартості для бізнесу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами