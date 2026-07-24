На Прикарпатье объявили новые подозрения по делу о поборах с бизнеса на 450 000 гривен

Правоохранители объявили новые подозрения по делу о систематических поборах с бизнеса на Прикарпатье. Речь идет о 9 эпизодах на сумму более 450 тысяч гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о новых подозрениях руководителю Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы труда, двум его подчиненным и директору подконтрольного предприятия.

Следствие установило, что организатором преступной схемы является 41-летний руководитель межрегионального управления, который привлек начальника управления инспекционной деятельности, его заместителя и бывшего работника учреждения в качестве посредника. Они превратили полномочия государственного органа в систему постоянных поборов с местных предпринимателей. За деньги обещали отсутствие проверок, положительные решения, невыявление нарушений трудового законодательства и другие "услуги".

Одним из направлений схемы были расследования несчастных случаев на производстве. Посредник выходил на предпринимателей и предлагал за вознаграждение не проводить расследование или обеспечить нужное решение комиссии. Суммы неправомерной выгоды, по данным следствия, определял лично руководитель управления. Еще одним источником незаконного заработка стал учебный центр по охране труда. Его зарегистрировали на бывшего работника Гоструда, а обучение, по версии следствия, существовало только на бумаге. За удостоверение без обучения и сдачи экзаменов предприниматели платили от 1200 до 1600 гривен за каждого работника - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Также фигуранты требовали деньги за регистрацию объектов повышенной опасности, оформление деклараций по охране труда, положительные результаты проверок и невыявление нарушений.

Например, у одной предпринимательницы требовали 15–17 тысяч гривен за оформление декларации и еще 5600 гривен за удостоверения для четырех работников. Задокументирована деятельность группы с марта по ноябрь 2025 года. Установлено 9 эпизодов получения неправомерной выгоды на сумму более 450 тысяч гривен - сообщили следователи.

Преступников разоблачили в ноябре 2025 года. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые действовали в составе организованной группы, поэтому 21 июля 2026 года им сообщено о новых подозрениях по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о получении неправомерной выгоды - по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, или должностным лицом, занимающим ответственное положение, или соединенное с вымогательством.

Санкция статей предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества, а также с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним

Бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его работникам сообщили о новых подозрениях - по схеме уничтожения оборонного ГП с убытками на миллионы гривен.