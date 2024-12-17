Новый обломок после атаки рф дронами нашли в еще одном районе Киева

Обломок после вражеской атаки дронами обнаружили в еще одном районе столицы - во дворе жилого дома, сообщили в КГВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"В Голосеевском районе столицы также обнаружен обломок во дворе жилого дома. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало", - сообщили в КГВА в соцсетях.

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