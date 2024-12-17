Новый обломок после атаки рф дронами нашли в еще одном районе Киева
Киев • УНН
Во дворе жилого дома Голосеевского района Киева обнаружен обломок от вражеской атаки дронами. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
Обломок после вражеской атаки дронами обнаружили в еще одном районе столицы - во дворе жилого дома, сообщили в КГВА во вторник, пишет УНН.
Детали
"В Голосеевском районе столицы также обнаружен обломок во дворе жилого дома. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало", - сообщили в КГВА в соцсетях.
Атака рф дронами на Киев: обломки упали сразу в трех районах17 дек. 2024, 08:49 • 10039 просмотров