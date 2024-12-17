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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
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Атака рф дронами на Киев: обломки упали сразу в трех районах Киева

Атака рф дронами на Киев: обломки упали сразу в трех районах Киева

Киев  •  УНН

 • 445 просмотра

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В Соломенском, Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков российских БпЛА. Поврежден автомобиль и окна жилых домов, пострадавших нет.

В Соломенском, Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков в результате атаки российских войск дронами, поврежден автомобиль и окна жилых домов, пострадавших нет, сообщили в КГВА во вторник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в трех районах столицы:

В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль

В Печерском - осколок повредил окно в жилом доме.

В Днепровском - обломки повредили остекление окон в жилом доме. Остальные выясняются.

Информации о пострадавших не поступало.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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