Атака рф дронами на Киев: обломки упали сразу в трех районах Киева
Киев • УНН
В Соломенском, Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков российских БпЛА. Поврежден автомобиль и окна жилых домов, пострадавших нет.
В Соломенском, Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков в результате атаки российских войск дронами, поврежден автомобиль и окна жилых домов, пострадавших нет, сообщили в КГВА во вторник, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в трех районах столицы:
В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль
В Печерском - осколок повредил окно в жилом доме.
В Днепровском - обломки повредили остекление окон в жилом доме. Остальные выясняются.
Информации о пострадавших не поступало.
Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.