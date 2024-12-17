В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 100666 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 135708 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 139997 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 144975 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 151281 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 129964 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 161569 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150394 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155830 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163850 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

 • 52708 просмотра
Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

 • 35131 просмотра
Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

 • 64674 просмотра
Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

03:22 • 43728 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

04:47 • 21034 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 133323 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 151284 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 154764 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 158765 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 155931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 8559 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 10634 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 77831 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 104211 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 96407 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

Киев  •  УНН

 • 4874 просмотра

Read in English

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и движении вражеских БпЛА в направлении центра города. Силы противовоздушной обороны также работают в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и движении вражеских БпЛА в направлении центра города. Силы противовоздушной обороны также работают в Киевской области, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В столице работают силы ПВО. Вражеский БпЛА движется в направлении центра города. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр города Виталий Кличко в соцсетях.

ВС ВСУ перед этим предупредили о вражеских БпЛА в северной части Киева.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. "В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской ОВА в соцсетях.

В Киеве и ряде регионов - воздушная тревога.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевКиевская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев