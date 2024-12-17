В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и движении вражеских БпЛА в направлении центра города. Силы противовоздушной обороны также работают в Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и движении вражеских БпЛА в направлении центра города. Силы противовоздушной обороны также работают в Киевской области, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.
Детали
"В столице работают силы ПВО. Вражеский БпЛА движется в направлении центра города. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр города Виталий Кличко в соцсетях.
ВС ВСУ перед этим предупредили о вражеских БпЛА в северной части Киева.
В Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. "В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской ОВА в соцсетях.
В Киеве и ряде регионов - воздушная тревога.