Новые украинские политики не впечатляют - Мелинда Хэринг

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 83253 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 186716 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145717 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 210234 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 255098 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214469 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246989 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208450 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 489146 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241534 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.2м/с
83%
Популярные новости

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 9194 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 8754 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 7164 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 5314 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 7156 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266926 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242801 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328251 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 489146 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580438 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33768 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 210233 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79904 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76303 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81816 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Новые украинские политики не впечатляют - Мелинда Хэринг

Киев • УНН

 • 10076 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Лидеры партий "Самопоміч" и "Гражданская позиция" не пройдут самостоятельно во второй тур выборов, но объединение политических сил невозможно из-за конфликта руководителей. Об этом пишет редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статье "Новые политики уже есть. Но что это меняет?" Мелинда Херинг, передает УНН.

Новые украинские политики не впечатляют - Мелинда Хэринг

7 декабря около 250 украинцев собрались в Киеве для запуска нового социального движения, что выглядит как первая либеральная политическая партия Украины.

“Люди важны” формируют эту платформу для минимизации роли правительства в экономике и переориентации государства вокруг концепции служения. Это то, что американцы понимают, как правый центризм или либертарианство. Ведут это движение пять выдающихся реформаторов с опытом работы в правительстве и вне его: киевский бизнесмен и местный депутат Сергей Гусовский, основатель ProZorro и первый заместитель министра экономического развития и торговли Макс Нефьодов, исполнительный директор аналитического центра Виктор Андрусив, независимый эксперт Алексей Гончарук и лидер неправительственной общественной организации Оксана Нечипоренко. По словам Гусовского, их рабочий слоган “Люди важны” охватывает видение движения — тех, кто считает, что реформирование государства сводится к тому, чтобы иметь правильных людей в правильном месте и правильное время.

В конце трехчасовой дискуссии участников попросили отдать время и деньги. Движение будет финансироваться путем малых и средних взносов от обычных людей и бизнесменов, говорит Гусовский.

Это все, конечно, звучит блестяще, но в Украине уже более 120 активных политических партий, и в последние месяцы реформаторы мало что сделали, кроме попыток организовать единое политическое движение для участия в президентских выборах-2019.

Результаты пока не впечатляют. Было много волнующих встреч, разговорных марафонов о потенциальном партнерстве, бесконечные манипуляции, и лишь немного ощутимых результатов. Результаты пока не впечатляют
С приближением дедлайна выборов, партии и игроки начинают объединяться. Из старых оппозиционных партий в президентских выборах будут участвовать “Самопоміч” и “Гражданская позиция”, но вряд ли одна из них пройдет во второй тур без объединения с другими силами. Надежда на такой союз слабая, поскольку лидеры этих двух партий не переносят друг друга. “Гражданская позиция” начинала сильно, но ее лидер Анатолий Гриценко, хоть и толковый, но не для президентства — утверждает редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статье “Новые политики уже есть. Но что это меняет?” Мелинда Хэринг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63