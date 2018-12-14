Нові українські політики не вражають - Мелінда Херінг

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 262 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 30629 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72320 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59299 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74391 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91180 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86606 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172073 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99963 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72597 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
70%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10628 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 9308 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 15399 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 5976 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 14231 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 286 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172076 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329425 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262585 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 30649 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16174 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21400 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27287 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48128 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Нові українські політики не вражають - Мелінда Херінг

Київ • УНН

 • 10076 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідери партій “Самопоміч” та “Громадянська позиція” не пройдуть самостійно до другого туру виборів, але об’єднання політичних сил неможливе через конфлікт керівників. Про це пише редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статті "Нові політики вже є. Та що це змінює?" Мелінда Херінг, передає УНН.

Нові українські політики не вражають - Мелінда Херінг

7 грудня близько 250 українців зібралися в Києві для запуску нового соціального руху, що виглядає як перша ліберальна політична партія України.

“Люди важливі” формують цю платформу для мінімізації ролі уряду в економіці та переорієнтації держави навколо концепції служіння. Це те, що американці розуміють, як правий центризм або лібертаріанство. Ведуть цей рух п’ять видатних реформаторів з досвідом роботи в уряді і поза ним: київський бізнесмен і місцевий депутат Сергій Гусовський, засновник ProZorro і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Макс Нефьодов, виконавчий директор аналітичного центру Віктор Андрусів, незалежний експерт Олексій Гончарук та лідер неурядової громадської організації Оксана Нечипоренко. За словами Гусовського, їх робочий слоган “Люди важливі” охоплює бачення руху — тих, хто вважає, що реформування держави зводиться до того, щоб мати правильних людей в правильному місці і правильний час.

Наприкінці тригодинної дискусії учасників попросили віддати час і гроші. Рух буде фінансуватися шляхом малих і середніх внесків від звичайних людей і бізнесменів, каже Гусовський.

Це все, звичайно, звучить блискуче, але в Україні вже понад 120 активних політичних партій, і в останні місяці реформатори мало що зробили, крім спроб організувати єдиний політичний рух для участі в президентських виборах-2019.

Результати поки не вражають. Було багато хвилюючих зустрічей, розмовних марафонів про потенційне партнерство, нескінченні маніпуляції, і лише трохи відчутних результатів. Результати поки не вражають.

З наближенням дедлайну виборів, партії та гравці починають об’єднуватися. Зі старих опозиційних партій в президентських виборах братимуть участь “Самопоміч” та “Громадянська позиція”, але навряд чи одна з них пройде до другого туру без об’єднання з іншими силами. Надія на такий союз слабка, оскільки лідери цих двох партій не переносять один одного. “Громадянська позиція” починала сильно, але її лідер Анатолій Гриценко, хоч і тямущий, але не для президентства — стверджує редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статті “Нові політики вже є. Та що це змінює?” Мелінда Херінг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36