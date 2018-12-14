Нові українські політики не вражають - Мелінда Херінг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідери партій “Самопоміч” та “Громадянська позиція” не пройдуть самостійно до другого туру виборів, але об’єднання політичних сил неможливе через конфлікт керівників. Про це пише редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статті "Нові політики вже є. Та що це змінює?" Мелінда Херінг, передає УНН.
7 грудня близько 250 українців зібралися в Києві для запуску нового соціального руху, що виглядає як перша ліберальна політична партія України.
“Люди важливі” формують цю платформу для мінімізації ролі уряду в економіці та переорієнтації держави навколо концепції служіння. Це те, що американці розуміють, як правий центризм або лібертаріанство. Ведуть цей рух п’ять видатних реформаторів з досвідом роботи в уряді і поза ним: київський бізнесмен і місцевий депутат Сергій Гусовський, засновник ProZorro і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Макс Нефьодов, виконавчий директор аналітичного центру Віктор Андрусів, незалежний експерт Олексій Гончарук та лідер неурядової громадської організації Оксана Нечипоренко. За словами Гусовського, їх робочий слоган “Люди важливі” охоплює бачення руху — тих, хто вважає, що реформування держави зводиться до того, щоб мати правильних людей в правильному місці і правильний час.
Наприкінці тригодинної дискусії учасників попросили віддати час і гроші. Рух буде фінансуватися шляхом малих і середніх внесків від звичайних людей і бізнесменів, каже Гусовський.
Це все, звичайно, звучить блискуче, але в Україні вже понад 120 активних політичних партій, і в останні місяці реформатори мало що зробили, крім спроб організувати єдиний політичний рух для участі в президентських виборах-2019.
Результати поки не вражають. Було багато хвилюючих зустрічей, розмовних марафонів про потенційне партнерство, нескінченні маніпуляції, і лише трохи відчутних результатів. Результати поки не вражають.
З наближенням дедлайну виборів, партії та гравці починають об’єднуватися. Зі старих опозиційних партій в президентських виборах братимуть участь “Самопоміч” та “Громадянська позиція”, але навряд чи одна з них пройде до другого туру без об’єднання з іншими силами. Надія на такий союз слабка, оскільки лідери цих двох партій не переносять один одного. “Громадянська позиція” починала сильно, але її лідер Анатолій Гриценко, хоч і тямущий, але не для президентства — стверджує редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статті “Нові політики вже є. Та що це змінює?” Мелінда Херінг.