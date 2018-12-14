Нові українські політики не вражають - Мелінда Херінг

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідери партій “Самопоміч” та “Громадянська позиція” не пройдуть самостійно до другого туру виборів, але об’єднання політичних сил неможливе через конфлікт керівників. Про це пише редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статті "Нові політики вже є. Та що це змінює?" Мелінда Херінг, передає УНН.