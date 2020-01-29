Новые тарифы на медуслуги в Украине: 2,5 тыс. грн за операцию и 8 тыс. грн за роды

Так, Кабимном опубликовано для общественного обсуждения проект постановления "Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году".

Он определяет тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной, третичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Порядок реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году предусматривает следующие тарифы:

- 4 563,64 грн базовая ставка по пролеченные случаи, которые включены в пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций";

- 19 332,31 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;

- 16 001,43 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях;

- 8 136,03 грн тариф на роды, предусмотренные спецификациями;

- от 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.

"В тарифы за медицинские услуги, которые предусмотрены проектом постановления, не включают стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета", - говорится в проекте постановления.

Напомним, Кабинет министров принял решение по эффективному использованию остатков государственной субвенции из бюджета на развитие медицины в сельской местности, что позволит улучшить предоставление медицинских услуг для более 1 млн человек.