Новые тарифы на медуслуги в Украине: 2,5 тыс. грн за операцию и 8 тыс. грн за роды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров Украины опубликовал для общественного обсуждения проект постановления по тарифам на медицинские услуги в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Так, Кабимном опубликовано для общественного обсуждения проект постановления "Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году".
Он определяет тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной, третичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.
Порядок реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году предусматривает следующие тарифы:
- 4 563,64 грн базовая ставка по пролеченные случаи, которые включены в пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций";
- 19 332,31 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
- 16 001,43 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях;
- 8 136,03 грн тариф на роды, предусмотренные спецификациями;
- от 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.
"В тарифы за медицинские услуги, которые предусмотрены проектом постановления, не включают стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета", - говорится в проекте постановления.
Напомним, Кабинет министров принял решение по эффективному использованию остатков государственной субвенции из бюджета на развитие медицины в сельской местности, что позволит улучшить предоставление медицинских услуг для более 1 млн человек.