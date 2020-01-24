Кабмін ухвалив рішення щодо субвенції на медицину у сільській місцевості
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення щодо ефективного використання залишків державної субвенції з бюджету на розвиток медицини в сільській місцевості, що дозволить покращити надання медичних послуг для понад 1 млн людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд ухвалив рішення, що дозволить покращити надання медичних послуг в сільській місцевості для понад 1 млн людей. Суть постанови - в ефективному використанні залишків державної субвенції з бюджету, яка спрямовуватиметься на розвиток медицини в сільській місцевості", - зазначив очільник уряду.
Окрім того, з його слів, розпорядники коштів на місцях зможуть ефективно використати залишки субвенції для добудови нових амбулаторій, а також докупити автотранспорт для амбулаторій, які вже працюють і тих, будівництво яких уже розпочато в попередні два роки.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів, а також проектів постанов, зокрема про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік.