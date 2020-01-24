Кабмин принял решение по субвенции на медицину в сельской местности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение по эффективному использованию остатков государственной субвенции из бюджета на развитие медицины в сельской местности, что позволит улучшить предоставление медицинских услуг для более 1 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство приняло решение, что позволит улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности более 1 млн человек. Суть постановления - в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности", - отметил глава правительства.
Кроме того, по его словам, распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий, а также докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают и тех, строительство которых уже начато в предыдущие два года.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, а также проектов постановлений, в частности об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2020 год.