Нові тарифи на медпослуги в Україні: 2,5 тис. грн за операцію та 8 тис. грн за пологи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проект постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну службу здоров’я України.
Так, Кабімном опубліковано для громадського обговорення проект постанови “Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році”.
Він визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної, третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Порядок реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення у 2020 році передбачає наступні тарифи:
— 4 563,64 грн базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” та “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”;
— 19 332,31 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
— 16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах;
— 8 136,03 грн тариф на пологи, передбачені специфікаціями;
— від 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.
“До тарифів за медичні послуги, які передбачені проектом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету”, — йдеться у проекті постанови.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо ефективного використання залишків державної субвенції з бюджету на розвиток медицини в сільській місцевості, що дозволить покращити надання медичних послуг для понад 1 млн людей.