Новые вспышки Covid привели к изоляции миллионов людей в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Десятки миллионов людей по всему Китаю находятся в изоляции, а предприятия были вынуждены закрыться, поскольку новые вспышки Covid вызвали опасения по поводу еще больших ограничений. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Китайские органы здравоохранения сообщили о более чем 300 случаях заражения в северном городе Сиань и крупнейшем городе страны Шанхае.
Чиновники начали новый раунд массового тестирования в более чем половине районов города Шанхай после возобновления количества случаев по выходным. В среду они закрыли все караоке бары после того, как некоторые случаи инфицирования были связаны с шестью такими заведениями.
В Сиане — городе с населением 13 миллионов человек, пережившем месячную изоляцию в конце прошлого года — население было помещено под «временные меры контроля» после того, как с субботы было выявлено 29 случаев заражения, преимущественно среди работников по переработке отходов.
Развлекательные заведения, включая пабы, интернет-кафе и караоке-бары, закроют свои двери с полуночи в среду, говорится в сообщении городских властей.
Официальные лица положили вину за вспышку на сублинию BA.5.2 варианта Omicron, который более заразен и уклоняется от иммунитета.
По оценкам банка Nomura, по состоянию на понедельник по меньшей мере 114 миллионов человек находились под полной или частичной блокировкой по всей стране, что является резким скачком по сравнению с 66,7 миллионами на прошлой неделе.
С прошлой недели было зарегистрировано более 1000 случаев заражения в центральной провинции Аньхой, десятки из которых распространились на соседнюю с Шанхаем провинцию Цзянсу, угрожая производственному региону дельты Янцзы.