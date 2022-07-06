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Нові спалахи Covid призвели до ізоляції мільйонів людей у Китаї

Нові спалахи Covid призвели до ізоляції мільйонів людей у Китаї

Київ • УНН

 • 147028 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Десятки мільйонів людей по всьому Китаю перебувають в ізоляції, а підприємства були змушені закритися, оскільки нові спалахи Covid викликали побоювання щодо ще більших обмежень. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Китайські органи охорони здоров'я повідомили про більш ніж 300 випадків зараження в північному місті Сіань та у найбільшому місті країни Шанхаї.

Чиновники розпочали новий раунд масового тестування у більш ніж половині районів міста Шанхай після відновлення кількості випадків з вихідних. У середу вони закрили всі караоке-бари після того, як деякі випадки інфікування були пов'язані із шістьма такими закладами.

У Сіані — місті з населенням 13 мільйонів осіб, яке пережило місячну ізоляцію наприкінці минулого року — населення було поміщене під «тимчасові заходи контролю» після того, як із суботи було виявлено 29 випадків зараження, переважно серед працівників з переробки відходів.

Розважальні заклади, включаючи паби, інтернет-кафе та караоке-бари, закриють свої двері з півночі в середу, йдеться у повідомленні міської влади.

Офіційні особи поклали провину за спалах на сублінію BA.5.2 варіанта Omicron, який більш заразний та ухиляється від імунітету.

За оцінками банку Nomura, станом на понеділок щонайменше 114 мільйонів людей перебували під повним або частковим блокуванням по всій країні, що є різким стрибком у порівнянні з 66,7 мільйонами минулого тижня.

З минулого тижня було зареєстровано понад 1000 випадків зараження у центральній провінції Аньхой, десятки з яких поширилися на сусідню із Шанхаєм провінцію Цзянсу, погрожуючи виробничому регіону дельти Янцзи.

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