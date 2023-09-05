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Новые схемы уклонения от призыва: СБУ пресекла "продажу" студенческих билетов

Киев • УНН

 • 700771 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. СБУ сообщила о ликвидации новых схем уклонения от призыва. Среди задержанных сотрудник военкомата, который "продавал" студенческие билеты, передает УНН.

Детали

Служба безопасности разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Так, на Тернопольщине: военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации через поступление в одно из местных высших учебных заведений. Для реализации сделки фигурант обещал своим клиентам «подключить» собственные связи’в учебных заведениях. Стоимость такой «услуги» он оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного’связанного.

В Ивано-Франковской области: разоблачены двое жителей региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую «зеленку» Карпатских лесов.

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На Ровенщине: заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы нашего государства как менеджеров одного из украинских агрохолдингов. Формальным поводом зарубежных «командировок» было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

В Закарпатской области: задержаны двое жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение «подсказывали» уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

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В Николаеве: сообщено о подозрении местному жителю, который пытался подкупить старшего офицера военкомата, чтобы избежать мобилизации. Однако, украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном «предложении», что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили совместно с Национальной полицией и Госпогранслужбой при процессуальном руководстве прокуратуры.

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