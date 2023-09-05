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Нові схеми ухилення від призову: СБУ припинала "продаж" студентських квитків

Київ • УНН

 • 700771 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. СБУ повідомила про ліквідацію нових схем ухилення від призову. Серед затриманих – військкоматівець, який "продавав" студентські квитки, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Так, на Тернопільщині: військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти. Для реалізації оборудки фігурант обіцяв своїм клієнтам «підключити» власні зв’язки у навчальних закладах. Вартість такої «послуги» він оцінював від 2 тисячі доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області: викрито двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану «зеленку» Карпатських лісів.

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На Рівненщині: заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів. Формальним приводом зарубіжних «відряджень» було розв'язання питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області: затримано двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду «підказували» ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

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У Миколаєві: повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації. Однак, український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману «пропозицію», що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва прокуратури.

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