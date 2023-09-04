Законопроект щодо відстрочки від мобілізації та другої вищої освіти: хто не підлягає призову

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Згідно з документом призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

" «здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України «Про освіту», якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", - йдеться в занопроекті.

"Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки», - зазначає норматив.

Деталі

Зазначається, що Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації.

З початком повномасштабної агресії ця норма уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022, 20223 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень.

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Таким чином, на сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями Кваліфікований робітник – 16 848 (у порівнянні з 2022 р. + 5 563 або + 49%), Фаховий молодший бакалавр – 13 618 (у порівнянні з 2022 р. + 1 549 або + 13%), Бакалавр – 32 105 (у порівнянні з 2022 р. + 4 544 або + 16%).

"Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов’язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на

освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед Українським народом і міжнародними партнерами", - йдеться в пояснювальній записці.

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Ще однією проблемою у сфері фахової передвищої освіти з квітня 2022 року стали зміни у законодавстві, через які втратили право відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти. У той час як педагогічні працівники закладів освіти, які забезпечують освітні потреби за нижчими рівнями освіти (заклади професійної середньої освіти), мають право відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

"З метою збереження педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з числа осіб чоловічої статі у віці до 60 років, значна частина яких є гарантами виконання освітньо-професійних програм, пропонується відновити редакцію абзацу третього частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка існувала до 14 квітня 2022 року", - зазначається в документі.

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Чисельність таких педагогічних працівників становить 4 008 викладачів у 740 закладах фахової передвищої освіти України усіх форм власності, в яких наразі навчається 331 488 здобувачів фахової передвищої освіти.

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