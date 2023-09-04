Законопроект об отсрочке от мобилизации и втором высшем образовании: кто не подлежит призыву

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Согласно документу призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат:

" «соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины «Об образовании», если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования", - говорится в законопроекте.

"Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки», - отмечает норматив.

Детали

Отмечается, что Статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формам получения образования, сохраняется отсрочка от призыва на военную службу по призыву по мобилизации.

С началом полномасштабной агрессии эта норма избежания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня.

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Таким образом, на сегодня наблюдается существенное увеличение численности поступающих в по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням Квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 г. + 5 563 или + 49%), Профессиональный младший бакалавр – 13 618 (по сравнению с 2022 г. + 1 549 или + 13%), Бакалавр – 32 105 (по сравнению с 2022 г. + 4 544 или + 16%).

"Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения различных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на

образование, а также компрометирует систему образования в Украине перед Украинским народом и международными партнерами", - говорится в пояснительной записке.

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Еще одной проблемой в сфере профессионального предвысшего образования с апреля 2022 года стали изменения в законодательстве, из-за которых потеряли право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования. В то время как педагогические работники учебных заведений, которые обеспечивают образовательные потребности по более низким уровням образования (учреждения профессионального среднего образования), имеют право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

"С целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, значительная часть которых является гарантами выполнения образовательно-профессиональных программ, предлагается восстановить редакцию абзаца третьего части второй статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая существовала до 14 апреля 2022 года", - отмечается в документе.

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Численность таких педагогических работников составляет 4 008 преподавателей в 740 учреждениях профессионального предвысшего образования Украины всех форм собственности, в которых сейчас обучается 331 488 соискателей профессионального предвысшего образования.

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