Законопроект об отсрочке от мобилизации и втором высшем образовании: кто не подлежит призыву

ukru
19:26 • 12454 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 57707 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101043 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101948 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89973 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84870 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108115 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130612 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166749 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198143 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 35979 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107024 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101923 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99579 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 30492 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166749 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198143 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140741 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147373 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 30509 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99611 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119215 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154999 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161934 просмотра
Актуальное
Законопроект об отсрочке от мобилизации и втором высшем образовании: кто не подлежит призыву

Законопроект об отсрочке от мобилизации и втором высшем образовании: кто не подлежит призыву

Киев • УНН

 • 4846672 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня в парламенте зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В пояснительной записке к нормативу отмечается, что принятие документа направлено на укрепление обороноспособности Украины, увеличение мобилизационных возможностей ВСУ и уменьшение нагрузки на систему образования в условиях правового режима военного положения, передает УНН.

Цитата

Согласно документу призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат:

" «соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины «Об образовании», если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования", - говорится в законопроекте.

"Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки», - отмечает норматив.

Детали

Отмечается, что Статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формам получения образования, сохраняется отсрочка от призыва на военную службу по призыву по мобилизации.

С началом полномасштабной агрессии эта норма избежания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раду внесли законопроект об отсрочке от мобилизации и второго высшего образования

Таким образом, на сегодня наблюдается существенное увеличение численности поступающих в по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням Квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 г. + 5 563 или + 49%), Профессиональный младший бакалавр – 13 618 (по сравнению с 2022 г. + 1 549 или + 13%), Бакалавр – 32 105 (по сравнению с 2022 г. + 4 544 или + 16%).

"Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения различных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на
образование, а также компрометирует систему образования в Украине перед Украинским народом и международными партнерами", - говорится в пояснительной записке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине на сегодня нет потребности в дополнительной мобилизации - Резников

Еще одной проблемой в сфере профессионального предвысшего образования с апреля 2022 года стали изменения в законодательстве, из-за которых потеряли право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования. В то время как педагогические работники учебных заведений, которые обеспечивают образовательные потребности по более низким уровням образования (учреждения профессионального среднего образования), имеют право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

"С целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, значительная часть которых является гарантами выполнения образовательно-профессиональных программ, предлагается восстановить редакцию абзаца третьего части второй статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая существовала до 14 апреля 2022 года", - отмечается в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второе высшее образование для мужчин призывного возраста: целесообразность будет определять Минобразования - Данилов

Численность таких педагогических работников составляет 4 008 преподавателей в 740 учреждениях профессионального предвысшего образования Украины всех форм собственности, в которых сейчас обучается 331 488 соискателей профессионального предвысшего образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Механизм прохождения ВВК урегулируют на законодательном уровне - министр здравоохранения

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы