Друга вища освіта для чоловіків призовного віку: доцільність визначатиме Міносвіти - Данілов

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"Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни.

"Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні буде вирішувати відповідне міністерство", - зазначив він.

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Водночас, за його словами, триває перевірка рішень ВЛК. Цим займається відповідна установа, яка займається правами людини.

"В процесі перевірки були виявлені цікаві факти, коли видавалися довідки людям нібито про відсутність в них однієї нирки, які фізично неможливі без хірургічного втручання, без перебування на стаціонарі тощо", – розповів Данілов.

За його словами, влада припускає, що існують організовані злочинні групи, які займаються тим, що допомагають ухилятися від призову.

"Для того, щоб поставити в цьому крапку, було прийнято рішення перевірити, як так сталося, що на певних територіях кількість хворих, з інвалідністю зросла в десятки разів в порівнянні з 2021 роком. Якщо людина дійсно хвора, непридатна, то їй немає чого хвилюватися. Якщо ж ті чи інші питання вирішувалися за гроші, то буде проведена перевірка і прийняті рішення. Якщо діяння буде підпадати під певний кодекс, вони нестимуть покарання, яке виноситиме суд", - додав секретар РНБО.

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