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Друга вища освіта для чоловіків призовного віку: доцільність визначатиме Міносвіти - Данілов

Друга вища освіта для чоловіків призовного віку: доцільність визначатиме Міносвіти - Данілов

Київ • УНН

 • 659155 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Наразі розглядається питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти. Цим займається Міністерство освіти і науки, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо, передає УНН.

Цитата

"Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни.

"Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні буде вирішувати відповідне міністерство", - зазначив він.

Доповнення

Водночас, за його словами, триває перевірка рішень ВЛК. Цим займається відповідна установа, яка займається правами людини.

"В процесі перевірки були виявлені цікаві факти, коли видавалися довідки людям нібито про відсутність в них однієї нирки, які фізично неможливі без хірургічного втручання, без перебування на стаціонарі тощо", – розповів Данілов.

За його словами, влада припускає, що існують організовані злочинні групи, які займаються тим, що допомагають ухилятися від призову.

"Для того, щоб поставити в цьому крапку, було прийнято рішення перевірити, як так сталося, що на певних територіях кількість хворих, з інвалідністю зросла в десятки разів в порівнянні з 2021 роком. Якщо людина дійсно хвора, непридатна, то їй немає чого хвилюватися. Якщо ж ті чи інші питання вирішувалися за гроші, то буде проведена перевірка і прийняті рішення. Якщо діяння буде підпадати під певний кодекс, вони нестимуть покарання, яке виноситиме суд", - додав секретар РНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Механізм проходження ВЛК врегулюють на законодавчому рівні - міністр охорони здоров’я

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