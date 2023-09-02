Второе высшее образование для мужчин призывного возраста: целесообразность будет определять Минобразования - Данилов

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"То, что касается получения второго, третьего образования, то это ближе к вопросам морального порядка. Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом – 40–50 лет решили получать второе-третье образование. Этим вопросом, почему так происходит, будет сейчас заниматься министерство", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что количество тех, кто хочет получить образование, увеличилось в разы с начала полномасштабной войны.

"Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет будет решать соответствующее министерство", - отметил он.

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В то же время, по его словам, продолжается проверка решений ВВК. Этим занимается соответствующее учреждение, которое занимается правами человека.

"В процессе проверки были выявлены интересные факты, когда выдавались справки людям якобы об отсутствии у них одной почки, которые физически невозможны без хирургического вмешательства, без пребывания на стационаре и т.д.", – рассказал Данилов.

По его словам, власти предполагают, что существуют организованные преступные группы, которые занимаются тем, что помогают уклоняться от призыва.

"Для того, чтобы поставить в этом точку, было принято решение проверить, как так случилось, что на определенных территориях количество больных, с инвалидностью выросло в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Если человек действительно болен, непригоден, то ему нечего волноваться. Если же те или иные вопросы решались за деньги, то будет проведена проверка и приняты решения. Если деяние будет подпадать под определенный кодекс, они будут нести наказание, которое будет выносить суд", - добавил секретарь СНБО.

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