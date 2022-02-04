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Новые подробности и жертвы из-за фальсифицированного кокаина в Аргентине

Новые подробности и жертвы из-за фальсифицированного кокаина в Аргентине

Киев • УНН

 • 22428 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Известны новые подробности и жертвы вокруг трагедии в Аргентине через фальсифицированный кокаин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Партия кокаина, убившая по меньшей мере 23 человека в Аргентине, по-видимому, была пронизана синтетическим опиоидом. Об этом сообщили местные медики. Полиция же старается как можно больше найти закладок и поставщиков "убийственного наркотика". Цифра пострадавших растёт.

Органы здравоохранения говорят, что минимум 84 человека были госпитализированы после употребления зараженного кокаина, некоторые из больных остаются под дыхательными аппаратами. Жертвами были преимущественно молодые аргентинцы из бедных районов столицы.

Полиция и государственные чиновники заявили, что Аргентина никогда раньше не переживала трагедии с отравлением наркотиками такого масштаба.

19-Летний Аллан Сантильян выкурил кокаин во вторник вечером перед сном. Его мать, медсестра, рано утром доставила его в государственную больницу.

"Я проснулся с сильной болью в печени, рвотой и болью в животе", — сказал Сантиллан в интервью Associated Press в больнице. Его мать, Наталья Сантильян, сказала, что почувствовала облегчение, что её сын выжил, но сочувствует родственникам умерших.

Напомним

В Аргентине от фальсифицированного кокаина погибли 20 человек, 74 - заболели. В суде заявили, что одна из гипотез, которая рассматривается, что это сделали намеренно в рамках сведения счетов между торговцами людьми.

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