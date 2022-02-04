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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нові подробиці та жертви через фальсифікований кокаїн в Аргентині

Нові подробиці та жертви через фальсифікований кокаїн в Аргентині

Київ • УНН

 • 22430 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Відомі нові подробиці та жертви навколо трагедії в Аргентині через фальсифікований кокаїн. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Партію кокаїну, яка вбила щонайменше 23 людини в Аргентині, здається, була пронизана синтетичним опіоїдомі. Про це повідомили місцеві медики. Поліція ж намагається якомога більше знайти закладок та постачальників "вбивчого наркотику". Цифтра постраждалих росте. 

Органи охорони здоров’я кажуть, що щонайменше 84 людини були госпіталізовані після вживання зараженого кокаїну, деякі з яких залишаються на дихальних апаратах. Жертвами були переважно молоді аргентинці з бідних районів столиці. 

Поліція та державні чиновники заявили, що Аргентина ніколи раніше не переживала трагедії з отруєнням наркотиками такого масштабу.

19-річний Аллан Сантільян викурив кокаїн у вівторок увечері перед сном. Його мати, медсестра, рано вранці доставила його до державної лікарні.

«Я прокинувся із сильньною біллю в печінці, блювотою та болями в животі», — сказав Сантіллан в інтерв’ю Associated Press в лікарні. Його мати, Наталія Сантільян, сказала, що відчула полегшення, що її син вижив, але співчуває родичам померлих.

Нагадаємо

В Аргентині від фальсифікованого кокаїну загинули 20 людей, 74 - захворіли. В суді заявили, що одна з гіпотез, яка розглядається, що це зробили навмисно в рамках зведення рахунків між торговцями людьми.

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