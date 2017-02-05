Новые подтопления фиксируют в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. По информации оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Ужгородского городского совета, из-за таяния снега и дождя в городе частично подтоплены два домохозяйства на улице Гранитной в микрорайоне Радванка. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
В указанном районе прогнозируют увеличение количества подтопленных дворов. На месте работают спасатели.
Кроме того, в Ужгороде уже откачали воду из подтопленных гаражных помещений на улице Среблястой и с трех дворов и подвального помещения на улице Докучаева. На улице Дендеши до сих пор работают бойцы ГСЧСС, которые проводят работы по откачке воды.
Как ранее сообщал УНН, из-за ледового затора длиной 5 километров на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и с.Сторожница Ужгородского района.