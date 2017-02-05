Новые подтопления фиксируют в Ужгороде

В указанном районе прогнозируют увеличение количества подтопленных дворов. На месте работают спасатели.

Кроме того, в Ужгороде уже откачали воду из подтопленных гаражных помещений на улице Среблястой и с трех дворов и подвального помещения на улице Докучаева. На улице Дендеши до сих пор работают бойцы ГСЧСС, которые проводят работы по откачке воды.

Как ранее сообщал УНН, из-за ледового затора длиной 5 километров на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и с.Сторожница Ужгородского района.