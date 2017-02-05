Нові підтоплення зафіксували в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 лютого. УНН. За інформацією оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Ужгородської міської ради, через танення снігу та дощ у місті частково підтоплено два дворогосподарства на вулиці Гранітній у мікрорайоні Радванка. Про це повідомила УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
У вказаному районі прогнозують збільшення кількості підтоплених дворогосподарств. На місці працюють рятувальники.
Окрім того, в Ужгороді вже відкачали воду з підтоплених гаражних приміщень на вулиці Сріблястій та з трьох дворогосподарств і підвального приміщення на вулиці Докучаєва. На вулиці Дендеші й досі працюють бійці ДСНС, які проводять роботи з відкачування води.
Як раніше повідомляв УНН, через льодовий затор довжиною 5 кілометрів на території Словаччини виникла загроза підтоплення м.Ужгород й с.Сторожниця Ужгородського району.