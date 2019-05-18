Новые лекарства позволят нейтрализовать самые стойкие раковые клетки

Британский Институт исследования рака (ICR) объявил, что выделяет на изучение этого подхода более 95 млн долларов.

ICR надеется открыть современный центр разработки новых лекарств в лондонском районе Саттон, на юге столицы.

Глава института Пол Воркмен говорит, что самой большой проблемой в борьбе с раком остается способность раковых клеток адаптироваться к лекарствам и выработать к ним стойкость.

По его словам, новые препараты, которые сейчас находятся на стадии разработки, смогут сдерживать распространение рака в долгосрочной перспективе. Кроме того, от рака можно будет излечиваться гораздо чаще.

Напомним, начиная с лета, в Украине можно будет бесплатно получить направление на прохождение скрининговых исследований на наличие онкологических заболеваний.