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Нові ліки дозволять нейтралізувати найстійкіші ракові клітини

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Британські дослідники кажуть, що вже протягом найближчих 10 років можуть бути розроблені нові препарати, здатні зупиняти розвиток навіть найстікіших ракових клітин, які не реагують на інші процедури. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Британський Інститут дослідження раку (ICR) оголосив, що виділяє на вивчення цього підходу понад 95 мільйонів доларів.

ICR сподівається відкрити сучасний центр розробки нових ліків у лондонському районі Саттон, на півдні столиці.

Голова інституту Пол Воркмен каже, що найбільшою проблемою у боротьбі з раком залишається здатність ракових клітин адаптуватися до ліків і випрацьовувати до них стікість.

За його словами, нові препарати, які зараз перебувають на стадії розробки, зможуть стримувати розповсюдження раку у довгостроковій перспективі. Окрім того, від раку можна буде виліковуватися набагато частіше.

Нагадаємо, починаючи з літа, в Україні можна буде безкоштовно отримати направлення на проходження скринінгових досліджень щодо наявності онкологічних захворювань.

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