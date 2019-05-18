Нові ліки дозволять нейтралізувати найстійкіші ракові клітини

КИЇВ. 18 травня. УНН. Британські дослідники кажуть, що вже протягом найближчих 10 років можуть бути розроблені нові препарати, здатні зупиняти розвиток навіть найстікіших ракових клітин, які не реагують на інші процедури. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.