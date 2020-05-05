"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержки

"Программа "Новые деньги" предусматривает финансирование микро- и малых предприятий. Это компании с оборотом в эквиваленте 10 млн евро. Цель этой программы - предоставить финансирование на первоочередные цели, необходимые предприятиям для выплаты заработной платы, для оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей", - сказал Петрашко.

По его словам, упомянутая программа еще не работает, но она уже на финальной стадии завершения по процессу. Министр пообещал в то же время, что при условии, если программа получит поддержку ВР, потому что для нее нужны определенные законодательные изменения, тогда "мы ее запустим в ближайшее время".

"Предполагается срок кредитования до двух лет, процентная ставка 3%, другая разница между 3% и ставкой, которая будет определена банками на основе рефинансирования Национального банка, который также является участником этой программы, будет компенсироваться государством. Это подобно программе "5-7-9", но она будет касаться именно "новых средств", и срок будет увеличен до двух лет. Условиями для этой программы, корректировать которую мы будем в момент финального принятия постановлением КМУ, предусматривается сохранение фонда оплаты труда предприятиям, которые будут претендовать на эту программу, и численности персонала. Также будет отсрочка по телу выплаты кредита на 8 месяцев и отсрочка выплаты процентов", - рассказал министр.

Как сообщал УНН, в правительстве планируют в ближайший период предложить бизнесу несколько дополнительных программ, которые должны способствовать уменьшению финансового давления на предпринимателей.