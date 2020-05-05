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"Нові гроші" для малого бізнесу: в уряді розповіли про нову програму підтримки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Програма “Нові гроші” передбачає фінансування мікро- і малих підприємств. Мета програми — надати фінансування на першочергові цілі, необхідні підприємствам для виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг, оренди, податкових та обов’язкових платежів. Про це сказав у вівторок на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

"Нові гроші" для малого бізнесу: в уряді розповіли про нову програму підтримки

“Програма "Нові гроші“ передбачає фінансування мікро- і малих підприємств. Це компанії з оборотом в еквіваленті 10 млн євро. Ціль цієї програми — надати фінансування на першочергові цілі, необхідні підприємствам для виплати заробітної плати, для оплати комунальних послуг, оренди, податкових та обов’язкових платежів”, — сказав Петрашко.

З його слів, згадана програма ще не працює, але вона вже на фінальній стадії завершення по процесу. Міністр пообіцяв водночас, що за умови, якщо програма отримає підтримку ВР, тому що для неї потрібні певні законодавчі зміни, тоді “ми її запустимо найближчим часом”.

“Передбачається строк кредитування до двох років, відсоткова ставка 3%, інша різниця між 3% і ставкою, яку буде визначено банками на основі рефінансування Національного банку, який також є учасником цієї програми, буде компенсуватись державою. Це подібно до програми "5-7-9", але вона буде стосуватись саме "нових коштів“, і термін буде збільшений до двох років. Умовами для цієї програми, коригувати яку ми будемо в момент фінального прийняття постановою КМУ, передбачається збереження фонду оплати праці підприємствам, які будуть претендувати на цю програму, і чисельності персоналу. Також буде відстрочка по тілу виплати кредиту на 8 місяців і відстрочка виплати відсотків”, — розповів міністр.

Як повідомляв УНН, в уряді планують у найближчий період запропонувати бізнесу декілька додаткових програм, які мають сприяти зменшенню фінансового тиску на підприємців. 

Українські Національні Новини

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