Новые дорожные знаки и разметка: с 1 ноября в Украине изменяются ПДД

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"С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", — говорится в сообщении Бтлошицкого в Facebook.

Детали

В частности, в Украине появятся новые дорожные знаки:



жилая зона, пешеходная дорожка;



начало населенного пункта и его окончание;



направления поворота;



места разрешенной остановки и стоянки;



запрещение движения транспортных средств;



автозаправочные/электрозарядные станции;



место для зарядки электромобилей;



платная дорога и ее конец;



островок безопасности;



диагональный пешеходный переход и другие.



Кроме того, введут новую дорожную разметку:



для обозначения средства для успокоения движения;



выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;



перед выходами из территории школ;



для обозначения места концентрации ДТП;



для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.



к действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.



"В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2. Именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается та, которая и была", — отметил Билошицкий.

Также изменения будут касаться движения велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения:



новое определение велосипедной дорожки;



понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;



указанные права и обязанности велосипедистов, подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;



регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение людей с нарушением зрения.



"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом и погонщиками животных) КУоАП", — добавил один из начальников патрульной полиции.