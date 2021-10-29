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Новые дорожные знаки и разметка: с 1 ноября в Украине изменяются ПДД

Киев • УНН

 • 29110 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, передает УНН.

Новые дорожные знаки и разметка: с 1 ноября в Украине изменяются ПДД

Цитата:

"С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", — говорится в сообщении Бтлошицкого в Facebook.

Детали

В частности, в Украине появятся новые дорожные знаки:

  • жилая зона, пешеходная дорожка;
  • начало населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрещение движения транспортных средств;
  • автозаправочные/электрозарядные станции;
  • место для зарядки электромобилей;
  • платная дорога и ее конец;
  • островок безопасности;
  • диагональный пешеходный переход и другие.

Кроме того, введут новую дорожную разметку:

  • для обозначения средства для успокоения движения;
  • выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;
  • перед выходами из территории школ;
  • для обозначения места концентрации ДТП;
  • для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.
  • к действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

"В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2. Именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается та, которая и была", — отметил Билошицкий.

Также изменения будут касаться движения велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения:

  • новое определение велосипедной дорожки;
  • понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • указанные права и обязанности велосипедистов, подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
  • регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение людей с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом и погонщиками животных) КУоАП", — добавил один из начальников патрульной полиции.

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