Новые дорожные знаки и разметка: с 1 ноября в Украине изменяются ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, передает УНН.
Цитата:
"С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", — говорится в сообщении Бтлошицкого в Facebook.
Детали
В частности, в Украине появятся новые дорожные знаки:
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- жилая зона, пешеходная дорожка;
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- начало населенного пункта и его окончание;
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- направления поворота;
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- места разрешенной остановки и стоянки;
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- запрещение движения транспортных средств;
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- автозаправочные/электрозарядные станции;
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- место для зарядки электромобилей;
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- платная дорога и ее конец;
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- островок безопасности;
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- диагональный пешеходный переход и другие.
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Кроме того, введут новую дорожную разметку:
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- для обозначения средства для успокоения движения;
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- выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;
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- перед выходами из территории школ;
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- для обозначения места концентрации ДТП;
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- для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.
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- к действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.
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"В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2. Именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается та, которая и была", — отметил Билошицкий.
Также изменения будут касаться движения велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения:
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- новое определение велосипедной дорожки;
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- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
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- указанные права и обязанности велосипедистов, подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
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- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение людей с нарушением зрения.
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"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом и погонщиками животных) КУоАП", — добавил один из начальников патрульной полиции.