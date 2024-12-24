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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Новейшая" российская ракета „Орешник“ оказалась разработкой 7-летней давности

"Новейшая" российская ракета „Орешник“ оказалась разработкой 7-летней давности

Киев  •  УНН

 • 6163 просмотра

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Анализ обломков баллистической ракеты "Орешник", которой рф атаковала Днепр, показал дату производства - 2017 год. Ракета была разработана в начале 2010-х и изготовлена предприятием "Роскосмоса".

Результаты анализа обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой россия атаковала Днепр 21 ноября, свидетельствуют о том, что ракета изготовлена в 2017 году, а не является "новейшей" разработкой рф. Об этом сообщили аналитики Defense Express, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. И то, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет прямо говорит, что собрали конкретно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени сама ракета где-то лежала на складе.

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Аналитики отмечают, что начало серийного производства ракеты РС-26 "Рубеж", которая, вероятно, имеет название "Орешник", планировалось еще в 2017 году. Однако в марте 2018 года россия объявила о прекращении ее поставок на вооружение. Также это означает, что разработку "Орешника" начали значительно раньше, потому что 2017 год - это год производства конкретной детали. А вот начерчивать эту ракету очевидно начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Defense Express также установили, что индекс найденной детали - "ЭФИТ 302811.002" связан с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина, входящим в „Роскосмос".

По данным аналитиков, предприятие занимается разработкой систем управления для ракетных комплексов, таких как "Зенит", "Протон-М" и разгонных блоков "Фрегат".

Известно, что НПЦАП разработал систему управления и для межконтинентальной ракеты "Тополь-М". Также удалось найти упоминание о системе управления разгонного блока ЭФИТ.373868.064 для минобороны рф. Оно фигурирует в решении Арбитражного суда московской области № А41-96126/22 от 21 июля 2023 года. Он предназначался для космической головной части изделия с индексом 14П422 (найти название не удалось)

- говорится в заметке Defense Express

Таким образом все указывает на то, что НПЦАП отвечает и за поставку в "Орешник" аппаратуры управления, всей ракеты, или блока разведения боевых частей или последней ступени этой ракеты. 

Напомним,

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября по Днепру россия нанесла удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности. Считалось, что была использована межконтинентальная баллистическая ракета. Позже выяснилось, что удар был осуществлен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "Орешник". Также путин заявил, что у Украины "нет средств" противостоять новым ракетам "Орешник".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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