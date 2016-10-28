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15 марта, 19:03 • 116313 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170094 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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"Новое британское кино" в Украине покажет ленты с Дэвидом Боуи

"Новое британское кино" в Украине покажет ленты с Дэвидом Боуи

Киев • УНН

 • 8309 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. С 10 ноября в Киеве начнется 16-й фестиваль "Новое британское кино". В этом году он охватит также Днепр, Львов, Мариуполь, Одессу и Харьков, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Этот фестиваль всегда вызывает ажиотаж и может быть по праву назван одним из самых популярных кинообозрений зарубежного кино", - говорит Анастасия Сидельник, пресс-атташе "Артхаус Трафик", который совместно с "Британским Советом" в Украине выступает организатором события.

Организатор рассказала, что в нынешней программе будут представлены два фильма-призера Каннского кинофестиваля. Это социальная драма Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" и роуд-муви Андреа Арнольда "Американская малышка" с Шайа ЛаБаф и Сашей Лейн в ролях. Режиссер Кен Лоуч также предстанет перед зрителями как герой документальной ленты "Versus: жизнь и фильмы Кена Лоуча", дважды номинировалась в Каннах.

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В рамках "Нового британского кино" покажут и фильм 1976 Николаса Роуга "Человек, который упал на Землю", в котором легендарный музыкант Дэвид Боуи сыграл инопланетянина. Эта картина в свое время была номинирована на "Золотого медведя" Берлинале.

 

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