"Новое британское кино" в Украине покажет ленты с Дэвидом Боуи

"Этот фестиваль всегда вызывает ажиотаж и может быть по праву назван одним из самых популярных кинообозрений зарубежного кино", - говорит Анастасия Сидельник, пресс-атташе "Артхаус Трафик", который совместно с "Британским Советом" в Украине выступает организатором события.

Организатор рассказала, что в нынешней программе будут представлены два фильма-призера Каннского кинофестиваля. Это социальная драма Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" и роуд-муви Андреа Арнольда "Американская малышка" с Шайа ЛаБаф и Сашей Лейн в ролях. Режиссер Кен Лоуч также предстанет перед зрителями как герой документальной ленты "Versus: жизнь и фильмы Кена Лоуча", дважды номинировалась в Каннах.

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В рамках "Нового британского кино" покажут и фильм 1976 Николаса Роуга "Человек, который упал на Землю", в котором легендарный музыкант Дэвид Боуи сыграл инопланетянина. Эта картина в свое время была номинирована на "Золотого медведя" Берлинале.