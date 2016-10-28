“Нове британське кіно” в Україні покаже стрічки з Девідом Боуї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 10 листопада у Києві розпочнеться 16-тий фестиваль “Нове британське кіно”. Цього року він охопить також Дніпро, Львів, Маріуполь, Одесу і Харків, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Цей фестиваль завжди викликає ажіотаж і може бути по праву названий одним з найпопулярніших кінооглядів зарубіжного кіно,” — говорить Анастасія Сідельник, прес-аташе “Артхаус Трафік”, який спільно з “Британською Радою” в Україні виступає організатором події.
Організатор розповіла, що у цьогорічній програмі буде представлено два фільми-призери Каннського кінофестивалю. Це соціальна драма Кена Лоуча “Я, Деніел Блейк” і роуд-муві Андреа Арнольда “Американська крихітка” з Шайа Лабафом і Сашою Лейн у ролях. Режисер Кен Лоуч також постане перед глядачами як герой документальної стрічки “Versus: життя і фільми Кена Лоуча”, котра двічі номінувалася у Каннах.
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В рамках “Нового британського кіно” покажуть і фільм 1976 року Ніколаса Роуга “Людина, яка впала на Землю”, в якому легендарний музикант Девід Боуї зіграв інопланетянина. Ця картина свого часу була номінована на “Золотого ведмедя” Берлінале.