Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких

Народный депутат Петр Порошенко подал законопроект, которым предусматривается возврат в распоряжение местным депутатам части налога на доходы физических лиц, что фактически означает изъятие этих средств у Вооруженных Сил Украины. Во время войны деньги будут тратиться не на ВСУ, а на ремонт стадионов и велосипедных дорожек, сообщил эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

"Сегодня средства от НДФЛ тратятся на нужды сил обороны. А их передача от ВСУ обратно местным депутатам никоим образом не будет способствовать решению милитарных задач, и тем более никоим образом не будет способствовать улучшению материально-технической базы для украинских военнослужащих. Впрочем, Петр Алексеевич, конечно, об этом не говорит. В то же время он продолжает заниматься откровенными спекуляциями и манипуляциями, что в принципе и не удивительно", – сказал Гладких.

По его мнению, попытки Порошенко вернуть средства НДФЛ на места связаны с желанием местных депутатов вернуться к освоению данных средств.

"Я склонен думать, что такое упорное желание вернуть достаточно значительные средства в местные бюджеты связано с тем, что эти средства из местных бюджетов местные депутаты могут освоить за счет своих субъектов хозяйствования, которые собственно и будут заниматься ремонтом стадионов, велодорожек и парков", - подчеркивает Гладких.

Эксперт отмечает, что решение о перенаправлении большей доли НДФЛ из местных в центральный бюджет было принято Верховной Радой ранее из-за того, что украинские военные нуждались в дронах, оружии и амуниции. Городские и поселковые советы тратили средства, стадионы, парки и велодорожки.

Как сообщалось ранее, оба сына Порошенко призывного возраста незадолго до войны уехали из Украины за границу и так и не вернулись.