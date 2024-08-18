Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали Киев крылатыми ракетами типа «Искандер-К». Силы ПВО Украины успешно уничтожили все вражеские ракеты, не допустив разрушений и жертв в городе.
Сегодня утром, около 07:00, после неудачной попытки нанести баллистический удар, российские войска снова атаковали Киев, на этот раз крылатыми ракетами, предварительно типа «Искандер-К». Об этом сообщил председатель КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
После сложных маневров над территорией нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Однако, благодаря оперативной работе сил противовоздушной обороны Украины, все вражеские ракеты были уничтожены.
На данный момент в Киеве не зафиксировано разрушений и пострадавших.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко выразил благодарность воинам ПВО за надежную защиту. Он также напомнил, что личная безопасность каждого зависит от соблюдения правил поведения во время воздушных тревог - всегда следует находиться в укрытиях.
Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами, ППО відбила напад18 августа 2024, 03:49 • 18924 просмотра