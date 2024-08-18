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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 05:02  •  40681 просмотра

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Утром российские войска атаковали Киев крылатыми ракетами типа «Искандер-К». Силы ПВО Украины успешно уничтожили все вражеские ракеты, не допустив разрушений и жертв в городе.

Сегодня утром, около 07:00, после неудачной попытки нанести баллистический удар, российские войска снова атаковали Киев, на этот раз крылатыми ракетами, предварительно типа «Искандер-К». Об этом сообщил председатель КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

После сложных маневров над территорией нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Однако, благодаря оперативной работе сил противовоздушной обороны Украины, все вражеские ракеты были уничтожены.

На данный момент в Киеве не зафиксировано разрушений и пострадавших.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко выразил благодарность воинам ПВО за надежную защиту. Он также напомнил, что личная безопасность каждого зависит от соблюдения правил поведения во время воздушных тревог - всегда следует находиться в укрытиях.

Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами, ППО відбила напад18 августа 2024, 03:49 • 18924 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
9k720-iskander9К720 Искандер
serhii-popkoСергей Попко
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