Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение
Киев • УНН
Российские войска осуществили третий ракетный удар по Киеву в августе, вероятно использовав северокорейские баллистические ракеты. Украинские силы ПВО успешно перехватили все ракеты и дроны, не допустив разрушений в столице.
Сегодня утром, около 05:00, российские войска осуществили очередной ракетный удар по столице Украины, применив баллистическое вооружение. Это уже третья атака баллистическими ракетами на Киев в августе, причем враг придерживается интервала в 6 дней между каждой атакой, сообщили в КГВА, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, характер атаки был аналогичен предыдущим обстрелам. Вероятно, что в третий раз подряд враг использовал северокорейские баллистические ракеты типа «KN-23». Однако, как и в предыдущих случаях, силы противовоздушной обороны Украины успешно остановили эти ракеты на подлете к Киеву.
Кроме того, почти одновременно с ракетами в сторону Киева двигались несколько ударных беспилотников врага. Однако, благодаря оперативным действиям наших воинов ПВО, все дроны были уничтожены далеко за пределами города, не нанеся вреда столице.
На данный момент в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные по ситуации обновляются.
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