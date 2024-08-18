Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

Сегодня утром, около 05:00, российские войска осуществили очередной ракетный удар по столице Украины, применив баллистическое вооружение. Это уже третья атака баллистическими ракетами на Киев в августе, причем враг придерживается интервала в 6 дней между каждой атакой, сообщили в КГВА, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, характер атаки был аналогичен предыдущим обстрелам. Вероятно, что в третий раз подряд враг использовал северокорейские баллистические ракеты типа «KN-23». Однако, как и в предыдущих случаях, силы противовоздушной обороны Украины успешно остановили эти ракеты на подлете к Киеву.

Кроме того, почти одновременно с ракетами в сторону Киева двигались несколько ударных беспилотников врага. Однако, благодаря оперативным действиям наших воинов ПВО, все дроны были уничтожены далеко за пределами города, не нанеся вреда столице.

На данный момент в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные по ситуации обновляются.

ППО працює на Київщині, лунають вибухи