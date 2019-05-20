Новичок УПЛ назвал планы на первый сезон в элите украинского футбола

По словам представителя “Днепр-1”, коллектив поставил цель попадания в топ-5 УПЛ.

“У нас есть команда: игроков и тренеров, болельщиков и команда тех людей, кто обеспечивает процесс жизнедеятельности клуба, команда пиарщиков, с помощью которых, я надеюсь, мы вернем на этот прекрасный стадион болельщиков города Днепра. Думаю, что 29 мая будет открыт шорт-лист на тех игроков, кого хочет видеть тренерский штаб. У нас будет производственное совещание со спортивным директором, главным тренером, на которой мы обсудим те моменты, касающиеся усиления команды. Мы будем делать все, чтобы выполнить поставленную задачу — в первый сезон в УПЛ попасть в лучшей пятерки команд. Под эту задачу и будет формироваться состав”, — подчеркнул Береза.

Заметим, что благодаря пятом месте в УПЛ клуб получает пропуск в еврокубке.

Напомним, что в 28 туре Первой лиги “Днепр-1” завоевал право выступить в Премьер-лиге.