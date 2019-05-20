Новачок УПЛ назвав плани на перший сезон в еліті українського футболу

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Почесний президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза поділився амбітними планами на майбутній сезон, який команда проведе в УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

За словами представника “Дніпро-1”, колектив поставив ціль потрапляння в топ-5 УПЛ.

“У нас є команда: гравців і тренерів, вболівальників і команда тих людей, хто забезпечує процес життєдіяльності клубу, команда піарників, за допомогою яких, я маю надію, ми повернемо на цей прекрасний стадіон вболівальників міста Дніпра. Думаю, що 29 травня буде відкритий шорт-лист на тих гравців, кого хоче бачити тренерський штаб. У нас буде виробнича нарада зі спортивним директором, головним тренером, на якій ми обговоримо ті моменти, які стосуються підсилення команди. Ми будемо все робити, щоб виконати поставлене завдання — у перший сезон в УПЛ потрапити до кращої п’ятірки команд. Під це завдання і буде формуватися склад”, — наголосив Береза.

Зауважимо, що завдяки п’ятому місці в УПЛ клуб отримує перепустку до єврокубку.

Нагадаємо, що в 28 турі Першої ліги “Дніпро-1” завоював право виступити в Прем’єр-лізі.

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