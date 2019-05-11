"Дніпро-1" достроково став чемпіоном Першої ліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. "Дніпро-1" достроково за три тури до фінішу змагань у Першій лізі забезпечив собі звання чемпіону турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Підвищення в класі команда гарантувала собі після матчу "Гірника-Спорт" проти "Металіста-1925" (1:1) в рамках 28-го туру навіть попри те, що "Дніпро-1" був розгромлений "Прикарпаттям" 0:4.
Таким чином дніпряни здобули комфортний відрив від суперників в 11 очок і здобув "золото" Першої ліги та перехідний кубок ПФЛ у Першій лізі.
Додамо, що на другому місці наразі опинилася "Волинь" – 49 очок, 48 у "Колоса", 46-ть у "Металіста".