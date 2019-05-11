"Днепр-1" досрочно стал чемпионом Первой лиги Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. "Днепр-1" досрочно за три тура до финиша соревнований в Первой лиге обеспечил себе звание чемпиона турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Повышение в классе команда гарантировала себе после матча "Горняка-Спорт" против "Металлиста-1925" (1:1) в рамках 28-го тура даже несмотря на то, что "Днепр-1" был разгромлен "Прикарпатьем" 0:4.
Таким образом днепряне получили комфортный отрыв от соперников в 11 очков и получил "золото" Первой лиги и переходящий кубок ПФЛ в Первой лиге.
Добавим, что на втором месте пока оказалась "Волынь" - 49 очков, 48 у "Колоса", 46 у "Металлиста".