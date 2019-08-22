Новая Зеландия свяжется с Украиной из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Новая Зеландия свяжется с правительством Украины после появления сообщений о продаже "манифеста" обвиняемого в стрельбе в Крайстчерче. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает УНН со ссылкой на The New Zealand Herald.
Как сообщает издание, речь идет о продаже печатных версий 87-страничного документа с якобы "украинского сайта для зашифрованного обмена мгновенными сообщениями за 4 доллара США".
В четверг Ардерн сказала, что у нее не будет проблем с установлением контактов с Украиной.
"Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты", - сказала она.
"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я без колебаний поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной", - добавила Ардерн.
Напомним, стрелок из Крайстчерча был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли 50 человек.
Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.