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Нова Зеландія зв'яжеться з Україною через "маніфест" стрілка з Крайстчерча - ЗМІ

Нова Зеландія зв'яжеться з Україною через "маніфест" стрілка з Крайстчерча - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Нова Зеландія зв'яжеться з урядом України після появи повідомлень про продаж "маніфесту" обвинуваченого в стрільбі в Крайстчерчі. Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, передає УНН з посиланням на The New Zealand Herald.

Як повідомляє видання, йдеться про продаж друкованих версій 87-сторінкового документа з нібито "українського сайту для зашифрованого обміну миттєвими повідомленнями за 4 долари США".

У четвер Ардерн сказала, що у неї не буде проблем з встановленням контактів з Україною.

"Я без вагань попросила міністерство закордонних справ встановити такого роду контакти", - сказала вона.

"Це огидно, але у нас є тільки можливість контролювати те, що відбувається в межах нашої юрисдикції. Але я не вагаючись поділюся думкою Нової Зеландії з Україною", - додала Ардерн.

Нагадаємо, стрілок з Крайстчерча був заарештований 15 березня. Його обвинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчерчі, де на той момент перебували сотні людей. У результаті атаки загинули 50 людей.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в галузі боротьби з тероризмом порівняли з "маніфестом" норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.

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