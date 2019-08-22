Нова Зеландія зв'яжеться з Україною через "маніфест" стрілка з Крайстчерча - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Нова Зеландія зв'яжеться з урядом України після появи повідомлень про продаж "маніфесту" обвинуваченого в стрільбі в Крайстчерчі. Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, передає УНН з посиланням на The New Zealand Herald.
Як повідомляє видання, йдеться про продаж друкованих версій 87-сторінкового документа з нібито "українського сайту для зашифрованого обміну миттєвими повідомленнями за 4 долари США".
У четвер Ардерн сказала, що у неї не буде проблем з встановленням контактів з Україною.
"Я без вагань попросила міністерство закордонних справ встановити такого роду контакти", - сказала вона.
"Це огидно, але у нас є тільки можливість контролювати те, що відбувається в межах нашої юрисдикції. Але я не вагаючись поділюся думкою Нової Зеландії з Україною", - додала Ардерн.
Нагадаємо, стрілок з Крайстчерча був заарештований 15 березня. Його обвинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчерчі, де на той момент перебували сотні людей. У результаті атаки загинули 50 людей.
Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в галузі боротьби з тероризмом порівняли з "маніфестом" норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.