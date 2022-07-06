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Новый премьер Франции пообещала стимулировать экономику на фоне последствий войны в Украине

Новый премьер Франции пообещала стимулировать экономику на фоне последствий войны в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала увеличить количество рабочих мест, снизить налоги, поддержать покупательную способность, решить проблемы климата и помочь Франции лучше справиться с последствиями войны в Украине, в частности путем национализации электроэнергетического гиганта EDF. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Борн изложила свои основные приоритеты в своем первом большом выступлении перед Национальным собранием после того, как парламентские выборы в прошлом месяце стоили правительству президента Франции Эммануэлю Макрона большинства.

Она сказала, что правительство планирует национализировать французского электроэнергетического гиганта EDF — одного из крупнейших в мире производителей электроэнергии на фоне энергетического кризиса, усугубленного вторжением россии в Украину.

В настоящее время французскому государству принадлежит 84% акций компании.

EDF управляет значительным парком ядерных реакторов Франции, которые сталкиваются с множеством технических и других проблем. Реакторы нового поколения отстают от графика на годы и превышают бюджет на миллиарды.

Альянс Макрона понес большие потери на парламентских выборах получив большинство мест в Ассамблее, но ему не хватило 44 мест, поскольку избиратели предпочли левую коалицию и крайне правых.

Имея самую большую группу законодателей, правительство Макрона по-прежнему имеет возможность править, но только путем переговоров с оппозиционными законодателями. Чтобы избежать тупиковой ситуации, Борн пообещала вести переговоры о будущих законопроектах в индивидуальном порядке.

Законопроект, который будет представлен на заседании Кабинета министров в четверг, направлен на оказание помощи домохозяйствам, которые испытывают трудности в условиях роста цен на энергию и продукты питания. Он должен включать меры на сумму 25 миллиардов евро (25,5 миллиарда долларов), в том числе увеличение пенсий и некоторых социальных выплат на 4%.

Борн сказала, что цены на газ и электроэнергию останутся на прежнем уровне. Она подтвердила, что зарплаты государственных служащих увеличатся на 3,5%. Кроме того, будет ограничен рост арендной платы.

Борн также затронула ключевые экономические изменения, обещанные Макроном, когда он успешно баллотировался на переизбрание в апреле.

Уровень безработицы во Франции недавно снизился до 7,3% с более чем 10%, когда Макрон пришел к власти в 2017 году.

Подчеркнув, что французы уходят на пенсию раньше, чем все европейские соседи, она пообещала внести пенсионные изменения, призванные заставить французов постепенно работать дольше, что вызвало недовольство как левых, так и крайне правых сил. Макрон пообещал поднять минимальный пенсионный возраст с 62 до 65 лет и довести минимальную пенсию до 1100 евро (1120 долларов).

Борн также призвала законодателей принять меры по вопросам, связанным с климатом, и пообещала достичь целей, поставленных Францией и Европейским союзом, по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 55% в 2030 году по сравнению с 1990 годом.

Отметим, Борн вторая женщина, назначенная на должность премьер-министра в истории Франции.

Добавим

В понедельник Макрон провел перестановки в кабинете и призвал свое новое правительство «стоять твердо» в условиях войны россии в Украине и «трансформировать» французскую экономику с большими долгами.

Трое из 15 министров Макрона не смогли сохранить свои места на выборах в прошлом месяце и были заменены.

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