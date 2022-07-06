Нова прем'єрка Франції пообіцяла стимулювати економіку на тлі наслідків війни в Україні

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Борн виклала свої основні пріоритети у своєму першому великому виступі перед Національними зборами після того, як парламентські вибори минулого місяця коштували уряду президента Франції Еммануелю Макрона більшості.

Вона сказала, що уряд планує націоналізувати французького електроенергетичного гіганта EDF — одного з найбільших у світі виробників електроенергії на тлі енергетичної кризи, посиленої вторгненням росії в Україну.

Наразі французькій державі належить 84% акцій компанії.

EDF управляє значним парком ядерних реакторів Франції, які стикаються з безліччю технічних та інших проблем. Реактори нового покоління відстають від графіка на роки та перевищують бюджет на мільярди.

Альянс Макрона зазнав великих втрат на парламентських виборах отримавши більшість місць в Асамблеї, але йому не вистачило 44 місць, оскільки виборці надали перевагу лівій коаліції та вкрай правим.

Маючи найбільшу групу законодавців, уряд Макрону, як і раніше, має можливість правити, але лише шляхом переговорів з опозиційними законодавцями. Щоб уникнути тупикової ситуації, Борн пообіцяла вести переговори щодо майбутніх законопроектів в індивідуальному порядку.

Законопроект, який буде представлений на засіданні Кабінету міністрів у четвер, спрямований на надання допомоги домогосподарствам, які мають труднощі в умовах зростання цін на енергію та продукти харчування. Він повинен включати заходи на суму 25 мільярдів євро (25,5 мільярда доларів), зокрема збільшення пенсій та деяких соціальних виплат на 4%.

Борн сказала, що ціни на газ та електроенергію залишаться на колишньому рівні. Вона підтвердила, що зарплати державних службовців збільшаться на 3,5%. Крім того, буде обмежено зростання орендної плати.

Борн також торкнулася ключових економічних змін, обіцяних Макроном, коли він успішно балотувався на переобрання у квітні.

Рівень безробіття у Франції нещодавно знизився до 7,3% із більш ніж 10%, коли Макрон прийшов до влади у 2017 році.

Наголосивши, що французи йдуть на пенсію раніше, ніж всі європейські сусіди, вона пообіцяла внести пенсійні зміни, покликані змусити французів поступово працювати довше, що викликало невдоволення як лівих, так і вкрай правих сил. Макрон пообіцяв підняти мінімальний пенсійний вік із 62 до 65 років і довести мінімальну пенсію до 1100 євро (1120 доларів).

Борн також закликала законодавців вжити заходів щодо питань, пов'язаних з кліматом, і пообіцяла досягти мети, поставленої Францією та Європейським союзом, щодо скорочення викидів парникових газів не менш ніж на 55% у 2030 році порівняно з 1990 роком.

Відзначимо, Борн друга жінка, призначена на посаду прем'єр-міністра в історії Франції.

Додамо

У понеділок Макрон провів перестановки у кабінеті та закликав свій новий уряд «стояти твердо» в умовах війни росії в Україні і «трансформувати» французьку економіку з великими боргами.

Троє із 15 міністрів Макрона не змогли зберегти свої місця на виборах минулого місяця та були замінені.