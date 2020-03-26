Больницы Полтавы получили от "Нової пошти" второй транш гуманитарной помощи

«Наша компания без лишних раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые неимоверными усилиями противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы стремительного распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Сегодня мы передали медучреждениям Полтавы второй транш нашей помощи. В ближайшие дни, как только будут найдены поставщики, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и всех необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что общими усилиями мы сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек», – комментирует Инна Поперешнюк, соосновательница компании «Нова пошта».

Напомним, 15 марта 2020 года руководство компании «Нова пошта» приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Полтавского региона. Уже 18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования (в частности, компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких).

«Нова пошта» обратилась с манифестом к бизнесу и волонтерам, призвав проявить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медицинские учреждения страны.

С 25 марта «Нова пошта» на время карантина расширила свой ключевой социальный проект «Гуманитарная почта» и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и всё, что требуется для борьбы с вирусом. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxLUSrz6ZVSpctf7aOvXzY7cgg-gkaOLUkjlaTWrJdhXqkw/viewform или написать на электронную почту: [email protected]