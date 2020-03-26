Больницы Полтавы получили от "Нової пошти" второй транш гуманитарной помощи

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72142 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85242 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98271 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95478 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106335 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91872 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103518 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106115 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131128 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Больницы Полтавы получили от "Нової пошти" второй транш гуманитарной помощи

Больницы Полтавы получили от "Нової пошти" второй транш гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В четверг, 26 марта 2020 года, “Нова пошта” доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Также компания передала 5-й городской клинической больнице в Полтаве 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного и длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ, передает УНН.

«Наша компания без лишних раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые неимоверными усилиями противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы стремительного распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Сегодня мы передали медучреждениям Полтавы второй транш нашей помощи. В ближайшие дни, как только будут найдены поставщики, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и всех необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что общими усилиями мы сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек», – комментирует Инна Поперешнюк, соосновательница компании «Нова пошта».

Напомним, 15 марта 2020 года руководство компании «Нова пошта» приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Полтавского региона. Уже 18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования (в частности, компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких).

«Нова пошта» обратилась с манифестом к бизнесу и волонтерам, призвав проявить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медицинские учреждения страны.

С 25 марта «Нова пошта» на время карантина расширила свой ключевой социальный проект «Гуманитарная почта» и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и всё, что требуется для борьбы с вирусом. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxLUSrz6ZVSpctf7aOvXzY7cgg-gkaOLUkjlaTWrJdhXqkw/viewform или написать на электронную почту: [email protected]

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