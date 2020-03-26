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"Нова пошта" доставила до полтавських лікарень другий транш медичної гуманітарної допомоги

"Нова пошта" доставила до полтавських лікарень другий транш медичної гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 16858 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У четвер, 26 березня 2020 року, “Нова пошта” доправила в Полтаву другий транш медичної гуманітарної допомоги. Полтавська обласна інфекційна лікарня одержала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. Також компанія передала 5-й міській клінічній лікарні в Полтаві 20 інфузивних насосів, призначених для дозованого та тривалого введення пацієнтові розчинів високоактивних препаратів і живильних речовин, передає УНН.

“Наша компанія без зайвих роздумів вирішила допомогти українцям у боротьбі з вірусом. Для нас велика честь підставити плече допомоги нашим громадянам і медикам, які неймовірними зусиллями протистоять вірусу, рятують життя людей і мінімізують шанси стрімкого поширення COVID-19 в Україні. Також це для нас величезна відповідальність. Сьогодні ми передали медзакладам Полтави другий транш нашої допомоги. Найближчими днями, як тільки знайдемо постачальників, ми закупимо та перешлемо медикам наступну партію сучасного обладнання й усіх необхідних протиепідемічних засобів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо побороти вірус, убезпечити населення, врятувати життя та здоров’я сотень тисяч осіб”, — коментує Інна Поперешнюк, співзасновниця компанії “Нова пошта”.

Нагадаємо, 15 березня 2020 року керівництво компанії “Нова пошта” ухвалило рішення щодо виділення 25 млн гривень на закупівлю медичного обладнання, медикаментів і засобів індивідуального захисту для медичних закладів Полтавського регіону. Уже 18 березня компанія доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги. Медикам передали приблизно 50 одиниць обладнання (зокрема, компанія закупила рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмофереза, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазійним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів).
“Нова пошта” звернулася із маніфестом до бізнесу та волонтерів, закликавши виявити в період карантину і надзвичайної ситуації принципи соціальної відповідальності та спільними зусиллями забезпечити необхідним обладнанням, ліками і засобами індивідуального захисту медичні заклади країни.

З 25 березня “Нова пошта” на час карантину розширила свій ключовий соціальний проєкт “Гуманітарна пошта” і почала безоплатно доставляти лікарням, дитячим будинкам, військовикам і незахищеним верствам населення засоби індивідуального захисту й усе, що потрібно для боротьби з вірусом. Щоб стати учасником програми, потрібно заповнити анкету
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxLUSrz6ZVSpctf7aOvXzY7cgg-gkaOLUkjlaTWrJdhXqkw/viewform або написати на електронну пошту: [email protected]

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