Новая конституция Кубы введет должность президента и частную собственность

Законодательную базу для реформирования конституции разработала рабочая группа под председательством генерала армии Рауля Кастро Руза. Комиссию, которая займется реформированием Конституции, было решено создать 2 июня. В нее, кроме кубинского лидера, вошли второй секретарь ЦК Компартии и 33 депутата. Комиссия представила проект новой конституции Кубы на седьмом пленарном заседании ЦК партии и Госсовета. Документ представят на рассмотрение Национального собрания народной власти 21, 22 и 23 июля.

Вводятся должности президента и премьер-министра республики. Президент будет выполнять функции главы государства и избираться Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) с числа депутатов на пять лет с правом занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Согласно нынешней конституции, главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. В апреле 2018 на эту должность был избран Мигель Диас-Канель, бывший вице-президент страны. Он стал первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года. Пребывание на этой должности на Кубе сейчас не ограничена по времени.

Вводится должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров - высший орган исполнительной власти страны. В стране произойдет разделение постов президента и главы правительства.

В новом Основном Законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

В документе появится пункт, который признает свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную собственность. Однако в стране сохранится положение о государственной собственности на основные производства и плановый характер экономики.

Впервые в конституцию планируют внести пункт о запрете дискриминации по половому, этническому признакам и инвалидности.