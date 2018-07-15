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Новая конституция Кубы введет должность президента и частную собственность

Новая конституция Кубы введет должность президента и частную собственность

Киев  •  УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Новая конституция Кубы введет в республике пост президента и ограничит пребывание на ней десятью годами. Описание проекта нового закона опубликовано в газете Granma, которая является официальным печатным органом ЦК Компартии Кубы, передает УНН.

Законодательную базу для реформирования конституции разработала рабочая группа под председательством генерала армии Рауля Кастро Руза. Комиссию, которая займется реформированием Конституции, было решено создать 2 июня. В нее, кроме кубинского лидера, вошли второй секретарь ЦК Компартии и 33 депутата. Комиссия представила проект новой конституции Кубы на седьмом пленарном заседании ЦК партии и Госсовета. Документ представят на рассмотрение Национального собрания народной власти 21, 22 и 23 июля.

Вводятся должности президента и премьер-министра республики. Президент будет выполнять функции главы государства и избираться Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) с числа депутатов на пять лет с правом занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Согласно нынешней конституции, главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. В апреле 2018 на эту должность был избран Мигель Диас-Канель, бывший вице-президент страны. Он стал первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года. Пребывание на этой должности на Кубе сейчас не ограничена по времени.

Вводится должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров - высший орган исполнительной власти страны. В стране произойдет разделение постов президента и главы правительства.

В новом Основном Законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

В документе появится пункт, который признает свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную собственность. Однако в стране сохранится положение о государственной собственности на основные производства и плановый характер экономики.

Впервые в конституцию планируют внести пункт о запрете дискриминации по половому, этническому признакам и инвалидности.

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