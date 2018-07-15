Нова конституція Куби введе посаду президента і приватну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Нова конституція Куби введе в республіці посаду президента і обмежить перебування на ній десятьма роками. Опис проекту нового закону опубліковано в газеті Granma, яка є офіційним друкованим органом ЦК Компартії Куби, інформує УНН.
Законодавчу базу для реформування конституції розробила робоча група під головуванням генерала армії Рауля Кастро Руза. Комісію, яка займеться реформуванням Конституції, було вирішено створити 2 червня. У неї, крім кубинського лідера, увійшли другий секретар ЦК Компартії і 33 депутата. Комісія представила проект нової конституції Куби на сьомому пленарному засіданні ЦК партії і Держради. Документ представлять на розгляд Національних зборів народної влади 21, 22 і 23 липня.
Вводяться посади президента і прем’єр-міністра республіки. Президент буде виконувати функції глави держави і обиратися Національною асамблеєю народної влади (однопалатним парламентом) зі числа депутатів на п’ять років зі правом займати цю посаду не більше двох термінів поспіль.
Відповідно до нинішньої конституції, главою держави є голова Держради і Ради міністрів. У квітні 2018 року на цю посаду був обраний Мігель Діас-Канель, колишній віце-президент країни. Він став першим кубинським лідером не з родини Кастро після революції 1959 року. Перебування на цій посаді на Куби зараз не обмежена за часом.
Вводиться посада прем’єр-міністра, який буде очолювати Раду міністрів — вищий орган виконавчої влади країни. У країні відбудеться розподіл постів президента і глави уряду.
У новому Основному Законі як і раніше буде зафіксовано положення про соціалістичний характер держави і керівної ролі Комуністичної партії в житті суспільства.
У документі з'явиться пункт, який визнає вільний ринок і нові форми власності, в тому числі приватну власність. Однак в країні збережеться положення про державну власність на основні виробництва і планового характеру економіки.
Уперше в конституцію планують внести пункт про заборону дискримінації за статевою, етнічною ознаками та інвалідності.