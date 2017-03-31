Новая инструкция по борьбе с АЧС до сих пор не утверждена
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В начале февраля глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа сообщил, что действующая сегодня в Украине инструкция, регламентирующая правила локализации вспышек АЧС, устарела. После этого, проект обновленной инструкции был направлен на согласование в Минюст. К этому времени она до сих пор не утверждена. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
По его словам, это должно произойти в ближайшие день-два.
"Мы ожидаем, ориентировочно день-два и она будет утверждена. Там нет никаких проблем, только юридические вопросы", - сказал он.
Напомним, действующая сегодня устарелая инструкция по борьбе с АЧС требует сжигания здоровых свиней.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, точечные решения не помогут решит проблему АЧС.
Добавим, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.