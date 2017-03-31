Нова інструкція щодо боротьби з АЧС досі не затверджена
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На початку лютого голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа повідомив, що діюча сьогодні в Україні інструкція, яка регламентує правила локалізації спалахів АЧС, є застарілою. Після цього, проект оновленої інструкції було скеровано на погодження до Мін'юсту. До цього часу вона досі залишається не затвердженою. Про це у коментарі УНН розповів голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
За його словами, це має відбутися у найближчі день-два.
"Ми очікуємо, орієнтовно день-два і вона буде затверджена. Там немає ніяких проблем, виключно юридичні питання", - сказав він.
Нагадаємо, діюча сьогодні застаріла інструкція по боротьбі із АЧС вимагає спалення здорових свиней.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, точкові рішення не допоможуть вирішить проблему АЧС.
Додамо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.