Нова інструкція щодо боротьби з АЧС досі не затверджена

За його словами, це має відбутися у найближчі день-два.

"Ми очікуємо, орієнтовно день-два і вона буде затверджена. Там немає ніяких проблем, виключно юридичні питання", - сказав він.

Нагадаємо, діюча сьогодні застаріла інструкція по боротьбі із АЧС вимагає спалення здорових свиней.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, точкові рішення не допоможуть вирішить проблему АЧС.

Додамо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.