Норвегия ввела новый пакет санкций против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство Норвегии ввело новый пакет санкций против российской федерации, таким образом, присоединившись к десятому пакету санкций ЕС, пишет УНН со ссылкой на сайт правительства страны.
Детали
Принятые санкции были ранее введены Европейским Союзом 25 февраля 2023 года.
Так, в список попали 87 физических и 34 юридических лиц рф. Всего страна ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из россии.
Санкции предусматривают расширение запрета на экспорт продуктов двойного назначения, которые могут использоваться военно-промышленным комплексом рф. Сюда также попадают некоторые строительные товары, товары авиационной промышленности и технологии.
Правительство страны также продлило обязательство по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка. Также продлен запрет для граждан рф занимать руководящие должности в органах управления.
Кроме того, введены новые ограничения на импорт из россии битума, асфальта, синтетического каучука и сажи.
Напомним
25 февраля 2023 года Европейский Союз официально ввел десятый пакет санкций против россии.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 11-й пакет санкций ЕС против рф будет направлен на закрытие лазеек, которые используются для обхода уже введенных санкций.