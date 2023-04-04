Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд Норвегії запровадив новий пакет санкцій проти російської федерації, таким чином, долучившись до десятого пакету санкцій ЄС, пише УНН з посиланням на сайт уряду країни.
Деталі
Прийняті санкції були раніше введені Європейським Союзом 25 лютого 2023 року.
Так, до списку потрапили 87 фізичних і 34 юридичних осіб рф. Загалом країна ввела санкції проти 1678 фізичних і юридичних осіб із росії.
Санкції передбачають розширення заборони на експорт продуктів подвійного призначення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом рф. Сюди також потрапляють деякі будівельні товари, товари авіаційної промисловості та технології.
Уряд країни також продовжив зобов'язання щодо заморожування активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Також продовжено заборону для громадян рф обіймати керівні посади в органах управління.
Крім того, введено нові обмеження на імпорт з росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку і сажі.
Нагадаємо
25 лютого 2023 року Європейський Союз офіційно ввів десятий пакет санкцій проти росії.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий 11-й пакет санкцій ЄС проти рф буде спрямований на закриття лазівок, які використовуються для обходу вже введених санкцій.